De ce îi mai plătim? Parlamentarii aflați în campanie electorală vor munci doar o zi pe săptămână Mulți dintre parlamentari, aflați in campanie electorala pentru alegerile locale, prefera sa mearga in teritoriu in detrimentul participarii la ședințe. Parlamentarii romani primesc remunerații semnificative, de pana la 15.000 de lei lunar, pentru a-și indeplini atribuțiile legislative. Totuși, o parte dintre ei prefera sa se implice activ in campaniile electorale , neglijand uneori activitatea din Parlament. Pentru a combate aceasta tendința, s-a decis ca parlamentarii care nu participa fizic la ședințele comisiilor parlamentare sa nu mai primeasca diurne și bani de transport. Mulți dintre parlamentari,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

