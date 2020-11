Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "colectiv", in regia lui Alexander Nanau, propunerea Romaniei pentru o nominalizare la sectiunea "cel mai bun lungmetraj internațional" a premiilor Oscar, va intra vineri in cinematografele si platformele VOD (video-on-demand) din SUA, Canada, Marea Britanie si Irlanda, potrivit news.ro.Este…

- Filmul Colectiv, propunerea Romaniei la Oscar pentru film internațional și, totodata, propunerea distribuitorului american Magnolia la Oscar pentru film documentar, urmarește investigațiile jurnalistice ale Gazetei Sporturilor și renașterea atitudinii civice din societatea romaneasca. Documentarul romanesc…

- Noul vaccin anti-COVID al companiei Pfizer este deja in faza de producție, arata imaginile filmate de tabloidul britanic Daily Mail in fabrica din Belgia a gigantului farmaceutic. Pfizer a anunțat deja ca ar putea cere aprobare pentru vaccinul sau in noiembrie. In paralel, compania AstraZeneca spera…

- Opiniile nefavorabile despre China au crescut vertiginos anul acesta în Statele Unite și în rândul multor țari cu economii dezvoltate, potrivit unui sondaj realizat de Pew Research în 14 țari, transmite The Guardian.Sondajul publicat marți a fost realizat între…

- Ancheta publicata de jurnalistul Bruno Perez referitoare la increderea populației in mijloacele de informare releva faptul ca in majoritatea țarior investigate aceasta se afla intr-un proces de degradare. Comparația facuta intre anii 2018 și 2020 arata ca cea mai pronunțata degradare a avut loc in Marea…

- Votul in diaspora, in impas. Autoritatile romane recomanda votul prin corespondenta, din cauza situatiei epidemiologice. Premierul Ludovic Orban recomanda MAE sa-i informeze din timp pe romanii din diaspora asupra modului in care pot vota la alegerile parlamentare. Preferabil ar fi, spune premierul,…

- In 1996, Celine Dion lanseaza “All by Myself”, al patrulea single de pe albumul “Falling into You”. Piesa este una din cele mai cunoscute pentru Celine Dion in Statele Unite. “All by Myself” urca pana pe locul 4 in top-ul US Billboard Hot 100 și pe locul 1 in top-ul Adult Contemporary. Primește discul…

- Apple a anuntat ca urmeaza sa lanseze un magazin plutitor in Singapore. Plasat in apropierea resortului Marina Bay Sands, viitorul magazin Apple va avea o forma noua, nemaiintalnita la un magazin al companiei. Dincolo de faptul ca va fi primul magazin Apple plutitor, acesta va lua forma unui dom rotund…