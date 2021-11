Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din New Delhi au decis, sambata, inchiderea scolilor timp de o saptamana, din cauza poluarii atmosferice ajunsa la un nivel alarmant in ultimele zile, informeaza News.ro . “Incepand de luni, scolile vor fi inchise pentru ca elevii sa nu fie nevoiti sa respire aer poluat”, a declarat ministrul…

- Autoritațile din Brașov se pregatesc de sarbatorile de iarna. Ca in fiecare an, in zona de centru a orașului și nu numai vor fi amplasate casuțe cu produse de sezon. Autoritațile fac apel la oameni sa se vaccineze pentru a evita noi cazuri grave și decese din cauza COVID-19. „Anul acesta Craciunul ajunge…

- Autoritațile se gandesc sa impuna vaccinarea angajaților din instituțiile publice. Mai bine de jumatate din angajații PMB ar lucra astfel de acasa. ”Nu sunt de acord, e ca un concediu!” a declarat Ioan Turc. Noi restricții intra in vigoare de luni, 25 otombrie. Se discutase inclusiv ca angajații instituțiilor…

- O femeie de 160 de kilograme a nascut, cu bine, un copil la maternitatea din Sfantu Gheorghe. Micutul are aproximativ 5 kilograme si 59 de centimetri si, in ciuda faptului ca mama sufera, printre altele, de diabet zaharat, bebelusul este sanatos si a putut pleca acasa alaturi de mama sa. Nasterea…

- Un tanar de 28 de ani din Vietnam a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru incalcarea restricțiilor anti-COVID și pentru transmiterea virusului mai multor persoane. Potrivit presei de stat vietnameze, opt persoane au fost infectate din cauza barbatului, iar una dintre ele a și murit din cauza…