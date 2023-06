Netflix ar putea difuza producţii HBO Goana dupa bani ii face pe cei de la Warner Bros. Discovery sa licentieze productiile HBO rivalului Netflix, conform Deadline. Licentierea nu va fi exclusiva, conform surselor Deadline, ceea ce inseamna, ca, daca cele doua parti ajung la o intelegere, aceleasi titluri ar urma sa poata fi vazute atat pe Max, cat si pe Netflix. Prima productie pe care Netflix o va prelua de la Warner Bros. Discovery va fi serialul de comedie Insecure, adauga aceleasi surse, care spun ca negocierile sunt inca la inceput. Pentru Warner Bros. Discovery licentierea catre alte servicii de streaming a propriului continut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

