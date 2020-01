Netanyahu: "Holocaustul ne învaţă că trebuie să ne apărăm singuri" "Poporul evreu a învațat lecția Holocaustului: ca nu putem ignora amenințarile cu distrugerea, ca trebuie sa le facem fața când sunt înca mici. Și, mai presus de toate, deși apreciem foarte mult ajutorul prietenilor, trebuie sa ne aparam singuri", a spus premierul Benjamin Netanyahu la Yad Vashem din Ierusalim, potrivit ANSA și Rador.



"Fara Aliați, carora le suntem veșnic recunoscatori, nu ar fi existat supraviețuitori astazi", dar trebuie amintit ca "acum 80 de ani, când poporul evreu s-a confruntat cu distrugerea, lumea ne-a întors

