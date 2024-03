Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a facut apel, duminica, la Ierusalim, la incheierea unui "acord privind ostaticii si la o incetare a focului durabila" in Fasia Gaza, in timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a reiterat hotararea de a "elimina" Hamas, relateaza AFP, citata de Agerpres.Acest…

- Cancelarul german Olaf Scholz a facut apel, duminica, la Ierusalim, la incheierea unui "acord privind ostaticii si la o incetare a focului durabila" in Fasia Gaza, in timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a reiterat hotararea de a "elimina" Hamas, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a cerut din nou concesii din partea Hamas inainte de orice negocieri suplimentare privind un nou armistitiu si revenirea unor ostatici din Gaza, transmite dpa, citata de Agerpres.

- Presedintele Joe Biden a declarat luni ca are „speranta” ca o incetare a focului in Fasia Gaza va avea loc „pana lunea viitoare”, in timp ce discutiile continua in vederea unui acord care sa includa eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas, informeaza AFP. „Consilierul meu pentru securitate nationala…

- Premierul guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, a respins revendicarile Hamas pentru un armistițiu in Gaza și a promis ca Israelul iși va continua ofensiva in enclava pana va obține „victoria absoluta”.

- Șeful mișcarii teroriste Hamas, Ismail Haniyeh este așteptat azi in Egipt pentru a discuta despre un nou armistițiu in Fașia Gaza, unde luptele și raidurile israeliene continua, deși situația umanitara este critica. Ismail Haniyeh va discuta o inițiativa formulata in cadrul reuniunii de la sfarșitul…

- Negociatorii statului Israel ar fi propus gruparii Hamas un armistițiu cu durata de doua luni, cu condiția ca Hamas sa elibereze toți ostaticii proveniți din Israel pe care ii mai deține. Israelul ar fi transmis Hamas aceasta oferta prin intermediul mediatorilor din Egipt și din Qatar, dezvaluie site-ul…

- Israelul a propus Hamas, prin medierea Qatarului și Egiptului, o pauza de doua luni in luptele și raidurile din Fișia Gaza in schimbul eliberarii tuturor ostaticilor, a raportat luni site-ul american Axios, relateaza Agerpres.ro. Aceasta propunere nu presupune incheierea razboiului din Gaza, ci un al…