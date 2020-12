Nereguli grave depistate de ISJ Gorj la Liceul din Turburea Nereguli grave au fost depistate la Liceul tehnologic din Turburea in urma unui control al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Verificarea a avut ca obiect situația unui elev in varsta de peste 40 de ani care a fost inmatriculat in clasa a X-a la Seral și a ajuns in clasa a XI-a fara sa treaca pe la ore. Barbatul a declarat ca nu știe cum s-a intamplat acest lucru și a depus o sesizare penala, intrucat nu a dorit sa fie implicat in vreo frauda. Gheorghe Cernotoiu a povestit ca a fost abordat de un profesor din cadrul Liceului tehnologic in legatura cu posibilitatea de a finaliza studiile liceale.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

