Nepotul Regelui Mihai va deveni tată ”Sunt fericit sa va pot impartași bucuria ca soția mea, Alina-Maria, este insarcinata cu primul nostru copil, care va veni pe lume in noiembrie. Ocrotit de dragostea parinților și a familiei, copilul nostru va fi educat in respectul stramoșilor și al valorilor tradiționale, in spiritul iubirii și al responsabilitații fața de țara, in credința in care am fost botezat, ca și bunicul meu, Regele Mihai.”, a transmis acesta. Nicholae Medforth-Mills a primit titlul de principe al Romaniei in ziua cand a implinit 25 de ani. In 2015, la 1 august, i-a fost retras titlul și a fost exclus din linia de succesiune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

