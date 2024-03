Stiri pe aceeasi tema

- A visat sa fie o mama tanara și au mai ramas doar cateva luni pana cand iși va strange copilul in brațe. Ana Baniciu se bucura din plin de cea mai frumoasa etapa din viața de familie. Vedeta este insarcinata in aproape șase luni și nu iși refuza nicio pofta.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Cristina Cioran a vorbit despre momentul in care a aflat ca este insarcinata. Vedeta a știut ca va deveni mama inainte de a-și face testul de sarcina. Iata cum a fost pentru actrița clipa in care a aflat ca este gravida cu fetița ei!

- Nora Ancai Țurcașiu, Andreea, este insarcinata cu primul ei copil. Aceasta a publicat primele imagini sarcina destul de avansata. Dupa mai bine de un an de la nunta cu aleasa inimii sale, Andreea, fiul artistei ii face o mare bucurie mamei sale, care spunea, in urma cu ceva timp, ca viseaza sa aiba…

- Cum arata Ilinca Simion insarcinata in 6 luni. Soția lui George Simion a postat o fotografie speciala pe rețelele de socializare. Iata ce imagine a impartașit partenera de viața a politicianului cu fanii ei!

- Este veste momentului in showbiz-ul internațional! Sofia Richie este insarcinata! Vedeta și soțul ei, German Larkin, vor deveni parinți pentru prima data. Cei doi radiaza de fericire in aceste momente. Iata ce a postat modelul pe rețelele de socializare!

- Theo Rose și Anghel Damian au deveni parinți anul trecut, cand a venit pe lume Sasha, care le-a schimbat total viața. Artista a vorbit recent despre un amanunt mai puțin știut publicului larg. Mai exact, este vorba despre momentul in care a aflat ca va deveni mama.Artista a mers in Thailanda alturi…

- Andreea Catrina, una dintre fostele concurente ale sezonului 5 Mireasa, este insarcinata. Tanara a facut anunțul, in urma cu puțin timp, dupa ce a postat o fotografie alaturi de partenerul sau, pe care l-a cunoscut in afara competiției de la Antena 1. Iata imaginea publicata de fosta concurenta de la…

- Catrinel Menghia este insarcinata. Va deveni mama pentru a doua oara Catrinel Menghia este din nou insarcinata. Fostul model, in prezent actrița in Italia, a dat fericita veste chiar in noaptea dintre ani. Ea a postat pe rețelele de socializare imagini in care apare cu burtica de gravida. Vezi aceasta…