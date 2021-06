Stiri pe aceeasi tema

- Statiile de razboi electronic vor fi activate în Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Moscova, n.r.), în special în zona granitei administrative cu Ucraina, pentru a împiedica eventuale provocari ucrainene în spatiul aerian rusesc, înaintea întâlnirii…

- Rusia se pregatește sa ofere Iranului un satelit cu capabilitați avansate, care ii permit sa urmareasca potențiale ținte militare din Orientul Mijlociu, anunța Reuters, care citeaza Washington Post. Planul va furniza un satelit Kanopus V fabricat in Rusia, echipat cu o camera de inalta rezoluție,…

- Intrevederea dintre presedintii SUA si Rusiei, Joe Biden si Vladimir Putin, va avea loc pe 16 iunie la Geneva, in vila La Grange, a anuntat joi o reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe al Elvetiei, informeaza TASS. "Intrevederea va avea loc la vila 'La Grange' din Geneva, pe 16 iunie",…

- Kremlinul a incercat miercuri sa reduca asteptarile fata de intalnirea pe care o vor avea presedintele american Joe Biden si omologul rus Vladimir Putin pe 16 iunie la Geneva, transmite dpa. Anuntand marti summitul, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a precizat ca 'liderii…

- Anuntul ca va gazdui un summit prezidential SUA-Rusia luna viitoare a determinat orasul elvetian Geneva sa ia masuri organizatorice la viteza maxima, cu oficiali care deja de miercuri faceau pregatiri pentru a garanta ca securitatea va fi la cel mai ridicat nivel, noteaza DPA. Aproximativ…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin se vor intalni in Elvetia pentru primul lor summit, scrie cotidianul Tages-Anzeiger in editia de luni, citand 'surse de incredere', transmite Reuters. O misiune americana a sosit deja in avans la Geneva in acest…

