Negocierile unui acord post-Brexit se reiau, într-un stadiu critic, la Londra Michel Barnier a sosit sambata la un centru de conferinte, unde continua negocierile. La sosirea sa, vineri, la Londra, el a anuntat ca va continua sa lucreze cu ”rabdare si hotarare”. ”Nu suntem departe de momentul «Take it or leave it» (accepti sau nu)”, declara el vineri, intr-o intalnire cu statele membre ale Uniunii Europene (UE), potrivit unor participanti. Barnier a reiterat linia deja avansata joi de catre presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen - in prezent este imposibil sa se spuna daca se poate ajunge sau nu la un acord. De partea britanica, David Frost crede ca un acord… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Vom cauta compromisurile necesare, de fiecare parte, pentru a avea un acord pana in ultima zi utila. Usa noastra va ramane mereu deschisa”, a declarat francezul, care urmeaza sa se intalneasca la ora 14.00 GMT (17.00, ora Romaniei) cu omologul sau britanic David Frost. ”Orice viitor acord se va incheia…

- ”Noi vrem un acord bun, dar nu cu orice pret”, a insistat joi presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, la o zi dupa ce a discutat la telefon cu Johnson, in prezenta presedintelui Consiliului European Charles Michel. In cursul acestei discutii, cei trei lideri au putut doar sa constate…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un…

- BRUXELLES, 1 oct - Sputnik. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat astazi lansarea procedurii de infringement impotriva Marii Britanii, in conformitate cu prevederile Acordului de retragere. Penalizarea Londrei are legatura cu noua lege britanica privind piata interna. ©…

- Uniunea Europeana isi reitereaza amenintarile la adresa Regatului Unit, iar comisarul european insarcinat cu Piata Interna Thierry Breton a avertizat vineri, la BFMTV, ca negocierile in curs cu privire la viitoarea relatie a regatului cu UE dupa Brexit se vor incheia, iar Bruxellesul nu va purta…

- Este improbabil ca negociatorii Uniunii Europene și ai Regatului Unit sa ajunga la un acord comercial post-Brexit, a declarat marți fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, citat de CNBC.Cele doua echipe de negocieri au început marți a opta runda de discuții privind…

- Londra ar intentioina sa schimbe punctele-cheie ale acordului cu o noua legislatie, ceea ce ar putea compromite tratatul semnat in ianuarie de Bruxelles cu Londra si intensifica tensiunile in Irlanda de Nord. Anumite dispozitii ale unui proiect de lege cu privire la piata interna - care urmeaza sa fie…

- ”Mai devreme sau mai tarziu, Regatul Unit va trebui sa clarifice ceea ce vrea. Este imposibil sa paraseasca clubul european si in acelasi timp sa pastreze toate avantajele”, a declarat Charles Michel Reuters si altor cinci agentii de presa europene. ”Regatul Unit va trebui sa-si clarifice pozitia. Pentru…