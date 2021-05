Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Grinda limitator de viteza care a cazut de pe un pod feroviar peste un microbuz de transport persoane a fost indepartata de pe carosabil, iar traficul rutier a fost reluat, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. ‘Pentru degajarea carosabilului a intervenit…

- TIR-ul care a provocat accidentul de pe DN15, din localitatea Tarcau, transporta un utilaj agricol, iar acesta din urma a agatat limitatorul de inaltime care a cazut peste un microbuz de transport persoane, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Georgiana Mosu. ‘Conducatorul ansamblului…

- Conform reprezentantilor ISU si IPJ Neamt, incidentul s-a produs pe drumul national DN 15, in localitatea Tarcau.„Un TIR a agatat un pod de cale ferata, iar bucati din acesta au cazut peste un microbuz de transport persoane. Conducatorul auto este decedat, iar alte trei persoane au fost incarcerate”,…

- ■ impactul deosebit de violent a avut loc pe E 85 ■ pentru salvarea victimelor au intervenit pompierii din Neamt si Bacau ■ intre cei decedati sint doi tineri nemteni de 18 si 19 ani ■ la spital au ajuns in stare grava doua fete, una fiind minora ■ Un teribil accident de circulatie soldat […] Articolul…