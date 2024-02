Accidentul s-a produs pe calea ferata, in afara localitatii Ocna Sibiului."Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ce conducea un utilaj agricol pe un drum comunal, un barbat in varsta de 60 de ani, din Sura Mica nu s-a asigurat inainte de trecerea cu calea ferata, a patruns pe linia ferata si a fost lovit de un tren care circula pe directia Sibiu - Cluj Napoca. In urma evenimentului a rezultat vatamarea corporala a soferului, care a fost transportat la spital constient. Traficul feroviar este blocat", a informat IPJ Sibiu.La fata locului a intervenit un echipaj SMURD. Barbatul…