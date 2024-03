Presedintele Consiliului Judetean Buzau, social-democratul Petre Emanoil Neagu, a declarat, joi, ca va candida pentru un post de deputat la alegerile parlamentare. „Am hotarat, stand de vorba cu mine si, bineinteles, dupa ce am hotarat ca as putea sa fac si altceva impreuna cu cei din conducerea partidului (…) am ajuns la concluzia sa continui … Articolul Neagu a anuntat oficial pentru ce post va candida in acest an apare prima data in Opinia Buzau .