Ne pregătim de Postul Paștelui Postul presupune sa renunți la produsele de origine animala, dar nu este indicat sa o faci de la o zi la alta, pentru ca te vei alege cu dureri de cap și de stomac. Elimina treptat din dieta carnea și produsele lactate și vei rezista mai bine tentațiilor in Postul Paștelui. Ca sa iți obișnuiești organismul cu mai puțina mancare și sa faci fața mai bine tentațiilor, poți incepe sa mananci porții mai mici. Iți vei pregati, astfel, stomacul pentru post și vei invața sa te saturi și fara sa mananci carne la masa. Pe masura ce se apropie postul, incearca sa iți pui la punct o alimentație cat mai sanatoasa,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

