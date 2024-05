Romania este de 20 de ani membra NATO și armata ei inca e copleșita de tehnica sovietica. Tehnica sovietica reprezinta 70% din inzestrarea Armatei Romana insa aceasta informație este ținuta la secret de catre ministrul Apararii, Angel Tilvar. ”Cat privește procentul de inzestrare cu tehnica sovietica a Armatei Romaniei, precizez ca aceasta informație este clasificata […] The post Ne luptam cu arme sovietice: Ministrul Tilvar refuza dezvaluirea detaliilor secrete appeared first on Puterea.ro .