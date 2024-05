Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii romani, care il insoțesc pe Klaus Iohannis in vizita sa din Coreea de Sud, au semnat, astazi, o serie de acorduri de colaborare intre cele doua țari. Angel Tilvar, ministrul roman al Apararii, si omologul sau din Coreea de Sud, Shin Won Sik, au semnat un acord-cadru de cooperare in domeniul…

- Primul ministru civil al Apararii , din Romania, in cabinetul Vacaroiu, Gheorghe Tinca, a incetat din viața astazi. Gheorghe Tinca avea 82 de ani. Era nascut pe 21 septembrie 1941, la București A fost diplomat de cariera, cu gradul diplomatic de ambasador, ocupand funcții de director, director general…

- In total, aproximativ 6.300 de candidați au aplicat pentru a fi soldați, in urma campaniei de recrutare lansata de Ministerul Apararii, in luna februarie, și prelungita cu o saptamana. Datele au fost transmise de MApN pentru Libertatea. In perioada 14 februarie-1 martie, s-au inscris „aproximativ 5.000…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat o inițiativa de imbunatațire a controlului prețurilor pentru energie, gaze și alimente. In urmatoarele saptamani, vom demara eforturi de stabilizare a prețurilor și combatere a inflației, a declarat premierul, la ședința guvernamentala. Lupta impotriva inflației Inflația…

- Ministrul Apararii Naționale, precizari legate de reintroducerea serviciului militar obligatoriu Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a anunțat, duminica seara, ca in Romania nu se pune problema reintroducerii obligativitatii serviciului militar. Acesta a reamintit ca exista un proiect care prevede…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, ii liniștește pe romani și da asigurari ca in acest moment nu se pune problema ca Rusia sa atace Romania. Ministrul Apararii , Angel Tilvar, aduce un mesaj de liniște pentru poporul roman, asigurand ca in prezent nu exista amenințarea unei posibile agresiuni din partea…

- „Exista un nivel de preocupare vizavi de comportamentul agresiv al Rusiei, un nivel de preocupare care are dimensiuni globale, tinand seama de agresiunea neprovocata si impotriva oricaror norme de drept international pe care Rusia lui Putin a facut-o asupra unui stat suveran, asupra Ucrainei. Deci reactii…

- Angel Tilvar, Ministrul Apararii Nationale, a declarat, duminica seara, la Digi 24, ca Romania ar putea rezista unui atac din partea Rusiei, chiar daca in acest moment nu exista un „pericol imediat” ca Moscova sa atace alte state. Totodata, șeful armatei a transmis ca nu se pune problema reintroducerii…