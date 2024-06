Stiri pe aceeasi tema

- Planul lui Biden pentru Gaza „nu este o afacere buna”, dar Israelul il accepta, susține unul dintre consilierii premierului israelian Benjamin Netanyahu. Acesta a facut afirmațiile duminica in timpul unui interviu acordat publicației britanice Sunday Times.

- Conditiile pentru ajungerea la o „incetare a focului permanenta” in Fasia Gaza nu s-au schimbat si ele includ „distrugerea'” Hamas si „eliberarea tuturor ostaticilor” din enclava palestiniana, a avertizat sambata premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a promis continuarea operatiunilor militare din Fasia Gaza, spunand ca tara sa este pregatita sa ramana singura si sa "lupte cu unghiile" daca va fi necesar, informeaza Rador Radio Romania.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a promis continuarea operatiunilor militare din Fasia Gaza, spunand ca tara sa este pregatita sa ramana singura si sa "lupte cu unghiile" daca va fi necesar, relateaza BBC citat de Rador Radio Romania.

- Cabinetul israelian a aprobat miercuri un plan pe cinci ani in valoare de 19 miliarde de shekeli (5 miliarde de dolari) pentru reconstruirea si intarirea comunitatilor din apropierea granitei cu Fasia Gaza, dupa atacul din 7 octombrie anul trecut al militantilor Hamas, a anuntat biroul premierului,…

- Intr-un comunicat emis in noaptea de sambata spre duminica dupa atacuri, Biden a declarat ca i-a transmis lui Netanyahu ca Israelul a "demonstrat o capacitate remarcabila de a se apara si de a invinge chiar si atacuri fara precedent".Biden nu a mentionat in comunicat daca el si Netanyahu au discutat…

- Oficialii israelieni din domeniul securitații elaboreaza un plan de distribuire a ajutoarelor in Fașia Gaza care ar putea crea in cele din urma o autoritate guvernamentala condusa de palestinieni, au declarat oficiali israelieni și arabi, scrie The Wall Street Journal. Planul a provocat o reacție violenta…