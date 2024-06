Stiri pe aceeasi tema

- Circa 200 de ONG-uri georgiene au anuntat miercuri ca vor refuza sa se supuna legii privind „influenta straina”, adoptata cu o zi inainte la initiativa partidului de guvernamant, desi au fost saptamani de manifestatii prin care populatia si-a exprimat in mod clar dezacordul fata de acest text ce risca…

- Presedintele Georgiei, Salome Zurabisvili, a anuntat sambata ca s-a opus prin veto legii criticate a ‘influentei straine’, care a suscitat proteste masive in aceasta tara din Caucaz, transmite AFP, preluat de agerpres.ro. ‘Astazi, am pus un veto (…) la legea care este rusa in esenta sa si care contravine…

- Parlamentul din Georgia a aprobat legea menita sa sancționeze “influența straina”, in ciuda protestelor de pe strazi și a avertismentelor ca proiectul de lege a fost este elaborat dupa model rusesc. In ziua de 14 mai 2024, Parlamentul de la Tbilisi a aprobat proiectul de lege cu 84 de voturi “pentru”…

- Georgia a adoptat marti in ultima lectura un proiect controversat de lege privind ”influenta straina”, in pofida unor manifestatii de amploare impotriva acestui text care, potrivit criticilor, deturneaza aceasta tara din Caucaz de la Uniunea Europeana si o orienteaza catre Moscova, relateaza AFP, potrivit…

- Zeci de mii de persoane au iesit in strada joi seara in Georgia, pentru a protesta din nou impotriva proiectului de lege controversat asupra „influentei straine”, dorit de guvern, informeaza AFP.

- Aproximativ 20.000 de persoane au participat la un „Mars pentru Europa” in capitala georgiana Tbilisi, cerand, din nou, retragerea proiectului de lege privind „influenta straina” considerat liberticid, cu privire la care Uniunea Europeana (UE) a avertizat ca pune in pericol aderarea, relateaza AFP,…

- Aproximativ 20.000 de persoane au participat la un ”Mars pentru Europa” in capitala georgiana Tbilisi, cerand din nou retragerea unui proiect de lege privind ”influenta straina” considerat ca distruge libertatea, cu privire la care Uniunea Europeana (UE) a avertizat ca pune in pericol aderarea țarii…