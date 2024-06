Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a caștigat pentru a 15-a oara trofeul Ligii Campionilor la fotbal, iar un roman se numara printre cei care au beneficiat de acest succes. Marius este originar din Buzau, dar locuiește in Madrid de peste 30 de ani. In timpul unei vacanțe de iarna petrecute in Brașov, a avut inspirația sa…

- Borussia Dortmund a pierdut finala Champions League cu Real Madrid, Scor 0-2, dar va primi 25 de milioane de euro de la spanioli. Real Madrid l-a transferat pe Bellingham de la Dortmund anul trecut, cu 103 milioane de euro, dar cele doua echipe s-au ințeles și asupra unor bonusuri. Unul dintre ele a…

- Predrag Mijatovic (55 de ani), marcatorul unicului gol din finala Champions League, Juventus - Real Madrid 0-1 din 1998, i-a transmis un avertisment lui Rodrygo (23 de ani), dupa ce brazilianul a lasat sa se ințeleaga ca poate sa plece din tabara „Los Blancos” la finalul acestui sezon. ...

- Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, este prezent la Londra pentru finala dintre Real Madrid și Dortmund. Acesta s-a declarat neutru, cu un gram de simpatie in plus fața de „Die Schwarzgelben”, ținand cont de trecutul tehnicianului covasnenilor, Bernd Storck, fost jucator la Borussia. ...

- ​Real Madrid o intalnește pe Borussia Dortmund in finala UEFA Champions League, partida programata pe data de 1 iunie, ce urmeaza sa se dispute pe Wembley Stadium. „Los blancos” nu il vor avea la dispoziție pe Aurelien Tchouameni.

- Slavko Vincic (44 de ani), arbitru sloven, a fost delegat la finala Champions League dintre Real Madrid și Borussia Dortmund, care se va disputa pe 1 iunie, de la ora 22:00. Omul promovat intens in ultimii ani de Aleksander Ceferin, președintele sloven de la UEFA, iar acum pune cireașa pe tort. A fost…

- Ilustrație: Marian Avramescu Fața nevazuta a fotbalistului-star francez Kylian Mbappe a avut un motiv foarte bun de bucurie dupa eliminarea formației pentru care inca mai evolueaza, Paris Saint-Germain FC (PSG), din UEFA Champions League de catre echipa germana Borussia Dortmund. Mbappe a scapat astfel…

- Luka Modric, Toni Kroos, Nacho și Dani Carvajal pot intra in istoria fotbalului dupa finala Champions League dintre Real Madrid și Borussia Dortmund. Cei 4 pot ajunge la 6 trofee in cea mai importanta competiție europeana pentru cluburi. Modric, Kroos, Nacho și Carvajal au in acest moment 5 Ligi ale…