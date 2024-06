Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 luptatori pro-regim au fost ucisi in cursul noptii de duminica spre luni intr-un atac israelian care a vizat o fabrica dintr-o localitate in apropiere de Alep, in nordul Siriei, a indicat un ONG, scrie AFP, citat de AGERPRES.

- Fortele israeliene au ucis cel putin 12 palestinieni intr-un raid aerian asupra orasului Rafah, vineri in zori. Luptele au continuat in alte cateva zone din enclava, au declarat medicii din Gaza, potrivit Reuters.

- Opt luptatori sirieni care lucrau pentru Gardienii Revolutiei, armata ideologica a Iranului, au fost ucisi marti intr-un atac cu cutitul in estul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), transmite AFP, citat de AGERPRES.

- Ministerul Sanatații din Siria a anunțat ca patru cetațeni ai Siriei au fost uciși in atacul realizat de Israel asupra cladirii consulatului iranian din Damasc. Alți 13 cetațeni sirieni au fost raniți in urma atacului, a precizat Ministerul Sanatații de la Damasc. Anterior, Iranul confirmase ca in atacul…

- O masina-capcana a explodat duminica intr-o piata, intr-un oras situat in nordul Siriei aflat sub controlul unor forte proturce, a ucis cel putin opt persoane si a ranit alte peste 20, anunta Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP. Cel putin ”opt persoane au fost ucise, iar…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH) a anunțat ca cel puțin 36 de soldați sirieni au fost uciși intr-un atac israelian care a vizat regiunea Alep din nordul Siriei, in zorii zilei de vineri.

