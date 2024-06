Alegerile prezidenţiale, câştigate de o femeie Claudia Sheinbaum , candidata stangii la putere si fost primar al capitalei Ciudad de Mexico, a castigat detasat alegerile prezidentiale din Mexic , potrivit unui prim sondaj realizat la iesirea de la urne transmis de presa, relateaza AFP. Claudia Sheinbaum, 61 de ani, a castigat cu 57,8% din voturi fata de 29,1% pentru fosta senatoare de centru-dreapta Xochitl Galvez, potrivit sondajului Institutului Enkoll. Candidatul de centru Jorge Alvarez Maynez este mult in urma (11,4%), potrivit acestui sondaj. Alte sondaje realizate de Televisa si El Financiero anuntau, de asemenea, victoria candidatei… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

