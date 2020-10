Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii l-a acuzat pe fostul cancelar german Gerhard Schroeder ca protejeaza criminali si ca ia bani de la presedintele rus Vladimir Putin, relateaza DPA, preluata de Agerpres. “Gerhard Schroeder este platit de Putin”, a spus Navalnii intr-un interviu aparut miercuri in cotidianul…

- Fostul cancelar federal german Gerhard Schroeder a respins apelurile de a suspenda proiectul de gazoduct Nord Stream 2 ca raspuns la otravirea disidentului rus Aleksei Navalnii, informeaza miercuri dpa potrivit Agerpres. "Una nu are nicio legatura cu alta", a spus Schroeder in cel mai recent interviu…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, considerat unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a fost externat din spitalul din Berlin unde a fost tratat dupa ce i s-a facut rau in timpul unui zbor in Siberia luna trecuta, iar apoi a fost transferat cu avionul la Berlin pe cand se afla in coma, relateaza…

- Politicianul rus de opozitie Alexei Navalnii este vazut coborand scarile intr-o fotografie postata sambata pe contul sau de Instagram, la cinci zile dupa ce spitalul din Berlin unde este internat a anuntat ca a fost deconectat de la aparatul de ventilare pulmonara si poate respira singur, relateaza…

- Echipa sa a facut o postare pe Instagram, in care este surprins momentul in care membrii staff-ului sau investigheaza camera și culeg probe, inclusiv sticlele goale de apa. Potrivit membrilor echipei, Navalnii și-a pierdut cunoștința și a inceput sa se sufoce in avion, acesta aterizand forțat…

- Marea Britanie a spus miercuri ca Rusia trebuie sa raspunda cu privire la otravirea lui Aleksei Navalnîi în timp ce este aproape sigur ca serviciile de informații rusești au condus atacul cu arma chimica dezvoltata în era sovietica Noviciok, relateaza Reuters. Ministrul britanic…

- Ministerul de Externe rus a anuntat marti ca l-a convocat pe ambasadorul Germaniei la Moscova in legatura cu declaratiile facute de autoritatile de la Berlin cu privire la starea politicianului de opozitie rus Aleksei Navalnii, potrivit Reuters. Navalnii, 44 de ani, un proeminent critic…