Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei a anunțat ca Oleg Navalnii, fratele opozantului Alexei Navalnii, a fost pus pe lista persoanelor cautate, in baza unui „articol penal”, in legatura cu inițierea unui nou dosar penal impotriva sa, relateaza TASS. "Navalnii Oleg Anatolievici. El este cautat in…

- Vladimir Kara Murza – oponent al regimului Vladimir Putin – e inchis in pușcariile din Siberia. La sfarsitul anului trecut a fost mutat din penitenciarul din Omsk, din Siberia, dar nu se stie unde a fost dus. Informația apare in contextul in care Aleksei Navalnii a murit in inchisoare. Kara-Murza,…

- MAE condamna incalcarile dreptului internațional in Rusia dupa moartea lui Alexei Navalni i: ”O pierdere uriasa in eforturile pentru consolidarea valorilor democratice” Ministerul Afacerilor Externe isi exprima regretul profund ca urmare a anuntului despre decesul in inchisoare al politicianului rus…

- Ministerul de Interne al Rusiei a plasat doi avocați ai politicianului de opoziție Alexei Navalnii, incarcerat intr-o colonie penala, pe lista cu persoane date in urmarire, a informat vineri presa de stat, transmite Reuters.

- Ministerul de Interne din Ucraina l-a plasat pe patriarhul Kirill, liderul spiritual al Bisericii Ortodoxe Ruse si unul dintre sustinatorii razboiului declansat de Kremlin in urma cu 21 de luni impotriva Kievului, pe lista persoanelor date in urmarire, dupa ce serviciile de securitate ucrainene l-au…

- Rusia a formulat noi acuzatii penale impotriva lui Aleksei Navalnii, a anuntat vineri opozantul, care executa deja o pedeapsa in inchisoare, in timp ce Moscova isi intensifica represiunea impotriva tuturor vocilor disidente pe masura ce se apropie alegerile prezidentiale, unde cel mai probabil Vladimir…

- Rusia a formulat noi acuzatii penale impotriva lui Aleksei Navalnii, a anuntat vineri opozantul, care executa deja o pedeapsa in inchisoare, in timp ce Moscova isi intensifica represiunea impotriva tuturor vocilor disidente pe masura ce se apropie alegerile prezidentiale, unde cel mai probabil Vladimir…