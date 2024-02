Stiri pe aceeasi tema

- In cei 24 de ani in care a condus Rusia cu o mana de fier, Vladimir Putin a redus la zero vocile disidente. Ultimii opozanti cat de cat cunoscuti sunt aproape toti in inchisoare sau in exil, relateaza Le Figaro. Aleksei Navalnii, cel mai cunoscut opozant al lui Vladimir Putin, a murit subit la varsta…

- Un eveniment in memoria opozantului Alexei Navalnii, a carui moarte a fost anunțata vineri, urmeaza sa aiba loc in fața Ambasadei Rusiei la București, la inițiativa ruroparlamentarul Vlad Gheorghe. Evenimentul a fost anunțat pe Facebook. Este denumit ”In Memoriam Alexei Navalnii – ucis de un regim criminal”…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al lui Vladimir Putin, a murit vineri, potrivit autoritatilor, intr-o inchisoare, in Arctica, un deces care are loc cu o luna inainte de alegeri prezidentiale care urmeaza sa cimenteze din nou puterea lui Vladimir Putin,

- RT, un canal media atent controlat de regimul lui Vladimir Putin, a anunțat pe surse ca opozantul rus ar fi murit din cauza unui cheag de sange, o informație neconfirmata oficial, scrie publicația independenta The Moscow Times.Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a murit vineri in inchisoare, a anunțat…

- Mihail Abyso, fostul consilier al președintelui Vladimir Putin si fost ministru, pana in 2018, pentru proiectul „Open Government”, menit sa garanteze transparența puterii de stat și apropierea de cetațeni, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare cu executare de un tribunal din Moscova, pentru fondarea…

- Rusia a formulat noi acuzatii penale impotriva lui Aleksei Navalnii, a anuntat vineri opozantul, care executa deja o pedeapsa in inchisoare, in timp ce Moscova isi intensifica represiunea impotriva tuturor vocilor disidente pe masura ce se apropie alegerile prezidentiale, unde cel mai probabil Vladimir…