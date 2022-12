Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul se apropie cu pași repezi, iar in Cluj-Napoca a inceput montarea instalațiilor festive pe stalpii de iluminat public. A inceput impodobirea stalpilor și pomilor din oraș cu instalațiile de Craciun, pe care Primaria a platit anul acesta 1,2 milioane de lei. Cluj-Napoca se numara astfel…

- Primaria Vulturu continua lucrarile de asfaltare a strazilor din satele componente ale comunei. In acest moment, primaria are in derulare un contract ce vizeaza achiziția de servicii de proiectare, asistența tehnica și execuție lucrari pentru obiectivul de investiții ,,Asfaltare strada Bujorului, strada…

- La data de 25 octombrie a.c., in jurul orei 23.20, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 37 de ani, care a condus un autoturism pe DC 22C, in localitatea Poarta Alba, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, in urma testarii cu aparatul…

- Statul New York a acordat 3 licențe noi pentru cazinouri in Manhattan, iar cei mai mari operatori de jocuri de noroc concureaza impotriva teatrelor care funcționeaza in zona. Liga Broadway, care reunește cele 700 de teatre din zona, se opune proiectului celebra piața sa fie populata cu „locuri ale pierzaniei”.

- Primarița din Chinteni, Lucia Suciu, a revenit cu un mesaj categoric, adresat localnicilor care vor sa aiba strazile asfaltate.O serie de drumuri din comuna vor ”vedea” asfalt pentru prima data prin programul guvernamental ”Anghel Saligny”, fostul PNDL. ”Va reamintim ca strazile Munții Oașului,…

- Doar 7 zile mai sunt pana cand se va da startul Festivalului „Saptamana Teatrului Tanar”, ediția a IX -a.„Voluntarii Teatrului „George Ciprian” Buzau va vor incanta privirile, incepand de azi! Ii veți intalni pe strazile orașului imbracați in costume din spectacole de teatru pregatiți cu toate informații…

- Incurcate sunt caile dragostei! Sylvester Stallone și soția acestuia, Jennifer Flavin, nu mai divorțeaza! Din contra, cei doi par mai indragostiți ca oricand și au fost surprinși de catre paparazzi la o plimbare romantica prin Manhattan, Statele Unite ale Americii, noteaza click.ro. In luna august,…