Nava umanitară Aquarius, revenită în largul Libiei, a salvat 25 de migranţi Nava umanitara Aquarius, aflata in centrul unei furtuni diplomatice in luna iunie, a salvat vineri dimineata 25 de migranti in largul Libiei, relansand dezbaterea privind portul in care ii va debarca, transmite AFP. Cei 25 de migranti - 19 barbati si sase femei - se aflau intr-o mica barca din lemn, in apele internationale, la 26 de mile marine de coastele libiene, au precizat organizatiile SOS Mediterranee si Medici fara frontiere (MSF), care au inchiriat nava umanitara. 'Am informat despre aceasta toate autoritatile vizate', au mentionat cele doua ONG-uri. Migrantii sunt obositi si unii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

