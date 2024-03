Nava Ocean Viking salvează 25 de migranţi în largul Libiei; mai multe persoane sunt date dispărute Ocean Viking, o nava inchiriata de organizatia neguvernamentala franceza SOS Mediterranee, a salvat miercuri in largul coastelor libiene 25 de persoane care se aflau intr-o "barca pneumatica" ce plutea in deriva de "aproape o saptamana", a precizat ONG-ul intr-un comunicat, citat de AFP, potrivit Agerpres. "Cei salvati au spus ca mai multe persoane ar fi decedat, astfel ca acum sunt date disparute", a declarat SOS Mediterranee, care are sediul la Marsilia, in sudul Frantei. "A fost nevoie sa fie pus in aplicare un plan masiv de salvare medicala pentru a ingriji supravietuitorii care se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

