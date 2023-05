Șantierul Naval SEVERNAV a lansat o nava de pasageri catre Olanda. Nava de pasageri Gentelman II, cu o greutate de 965 tone, construita in jumatate de an de Șantierul Naval din Drobeta Turnu Severin a luat drumul Olandei. Nava va ajunge in Rotterdam, pentru a fi echipata, dupa care va porni in croaziere fluviale. Aceasta este cea de-a doua nava de pasageri, care, in decurs de mai putin de un an, pleaca de pe portile Santierului Naval din DTS, la export in Olanda. Nava GENTELMAN II ESTE UN PASAGER cu dimensiunile 135,00 m / 11,45 m / 3,15 m Și o greutate de 965 de tone. In timp ce acum Șantierul…