- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti ca Alianta nu va amplasa trupe pe teritoriul Finlandei "fara consimtamantul" acestei tari, devenita acum al 31-lea membru al NATO, in timp ce ministrul finladez al apararii, Antti Kaikkonen, a spus ca guvernul de la Helsinki inca nu a decis…

- Finlanda va deveni membra cu drepturi depline al NATO miine, 4 aprilie, la o reuniune a miniștrilor de Externe ai țarilor Alianței, relateaza RBC-Ucraina cu referire la NRK. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a confirmat ca aderarea Finlandei la Alianța va fi finalizata miine. Aderarea țarii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat ca marti se va oficializa aderarea Finlandei la NATO. „Este o saptamana istorica. Maine (marti – n.r.) vom primi Finlanda in NATO, care va deveni cel de-al 31-lea membru al NATO. Vom ridica steagul Finlandei pentru prima data aici, la sediul NATO”,…

- UE urmarește o intarire a parteneriatului sau energetic cu Norvegia și cu NATO, in ceea ce privește intensificarea livrarilor de gaze și protecția infrastructurii critice. Inalți oficiali care reprezinta aceste chestiuni s-au intalnit vineri pe o platforma de producție de gaze naturale din apropierea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți, la reuniunea miniștrilor apararii din statele NATO, ca este mai important ca cererile Finlandei și Suediei de a adera la alianța sa fie ratificate rapid decat impreuna.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca mult anticipata ofensiva a fortelor ruse asupra Ucrainei a inceput deja. „Cred ca realitatea este ca am vazut deja inceputul”, a spus Stoltenberg in cadrul unei conferinte la sediul NATO din Bruxelles, organizata in preziua reuniunii ministrilor…

- Statele Unite fac eforturi ca Finlanda și Suedia sa se alature NATO la timp pentru summitul alianței din capitala Lituaniei din iulie. Acest lucru a fost declarat la o conferința de presa in urma discuțiilor cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Washington, de secretarul de stat american…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este optimist și increzator ca Finlanda și Suedia se vor alatura in cele din urma Alianței, in ciuda faptului ca premierul suedez a spus ca Turcia are nevoie de "lucruri pe care nu le pot indeplini" pentru a-și ridica veto-ul asupra aderarii acestor doua…