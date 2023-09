Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei la NATO, Dan Neculaescu, i-a informat miercuri, in cadrul reuniunii ordinare a Consiliului Nord-Atlantic, pe aliatii NATO cu privire la continuarea atacurilor Rusiei asupra infrastructurii portuare ucrainene din apropierea Romaniei.Sunt trei drone de la care au provenit fragmentele…

- Purtatorul de cuvant al Alianței Nord-Atlantice, Dylan White, a anunțat miercuri, 13 septembrie, ca "NATO nu are informatii care sa indice vreun atac intentionat al Rusiei impotriva teritoriului aliat" și ca organizația continua sa monitorizeze situatia si ramane solidara cu tara noastra, scrie news.ro.Reacția…

- NATO nu are indicii precum ca Rusia ar fi trimis intenționat drone in Romania. Declarația a fost facuta de secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, in Parlamentul European. „Nu avem nicio informație care sa indice un atac intenționat din partea Rusiei. Așteptam rezultatul investigației aflate…

- ”Romania a informat aliatii NATO despre faptul ca a gasit pe teritoriul sau resturi de la o posibila drona in cadrul reuniunii de miercuri a Consiliului Nord-Atlantic, iar aliatii si-au exprimat o puternica solidaritate cu Romania, transmite purtatorul de cuvant al NATO, Dylan White. Autoritatile romane…