Stiri pe aceeasi tema

- Nancy Sinatra, prima dintre cele patru sotii ale lui Frank Sinatra, a murit la 101 ani. Decesul a survenit vineri, anunța presa americana. Moartea lui Nancy Sinatra a fost anunțata de fiica sa. “Mama a incetat din viata linistita, noaptea aceasta, la varsta de 101 ani. A fost binecuvantarea si lumina…

- Cel puțin doi barbați au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anunțat poliția printr-un comunicat publicat marți, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Un numar de 17 persoane au murit sambata dimineata intr-un club din capitala Venezuelei, Caracas, in urma unei busculade create de explozia unei grenade lacrimogene lansate in timpul unei incaierari, transmit agentiile AFP si Reuters.'O disputa a izbucnit la primele ore ale diminetii si una…

- Donald Trump a anunțat ca summitul cu Kim Jong-un nu va mai avea loc. Casa Alba a emis un comunicat in care anunța ca președintele americna a anulat intalnirea cu liderul de la Phenian, programata pentru 12 iunie la Singapore. P reședintele american Donald Trump și Kim Jong-un trebuiau sa se intalneasca…

- Presedintele american Donald Trump a criticat Departamentul Justitiei al SUA, sugerand ca agentia FBI ar fi infiltrat sau ar fi recrutat o persoana care sa ii ofere informatii despre campania prezidentiala din anul 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. Trump a citat surse anonime, conform…

- Actrita Margot Kidder a murit la varsta de 69 de ani. Aceasta era cunoscuta in primul rand pentru rolul Lois Lane pe care l-a jucat in filmele ”Superman” din anii ’70 si ’80, a anuntat luni o casa de pompe funebre din Montana, citata de Reuters. Casa de pompe funebre Franzen-Davis din Livingston, Montana,…

- Fostul director al FBI James Comey, demis acum aproape un an de presedintele Donald Trump, a afirmat intr-o aparitie pe postul CBS ca stilul de leadership al acestuia este "izbitor de similar" cu al unui sef mafiot, relateaza miercuri agentia Reuters. Comey, venit la un talk-show pentru a-si promova…

- Actorul american R. Lee Ermey, un fost puscas marin devenit star la Hollywood, cunoscut pentru interpretarea rolurilor unor militari pragmatici si lipsiti de sensibilitate, precum sergentul Hartman din filmul "Full Metal Jacket", regizat de Stanley Kubrick, a murit la varsta de 74 de ani, a anuntat…