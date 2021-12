Stiri pe aceeasi tema

- Naistul Gheorghe Zamfir va sustine o serie de trei concerte, in perioada 9 - 11 decembrie, in cadrul unui eveniment aniversar prilejuit de sarbatorirea a 80 de ani de la nasterea sa, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis, joi, AGERPRES.

AGLOMERAȚIE pe șosele, POLIȚIA este in strada, DN 71 Sinaia – Targoviște – București și DN 72A – Targoviște, RUTE ALTERNATIVE LA DN 1 BRAȘOV - BUCUREȘTI

- Actorul Boris Petroff a murit, joi, la varsta de 82 de ani, a anunțat UNITER, care l-a descris drept „un artist desavarșit”. Actorul a jucat timp de 35 de ani rolul lui Geppetto din „Pinocchio”, pe scena Teatrului „Ion Creanga” din București, informeaza Agerpres.„Azi (n.r. - joi, 18 noiembrie) s-a stins…

LUNI, 15 noiembrie, INCEPE proba- interviu pentru directorii de școli, ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" TARGOVIȘTE- Centrul desemnat

- Se propune CARANTIN A ZONALA pentru GAEȘTI, GURA OCNIȚEI, TARTAȘEȘTI, VIȘINEȘTI, MATASARU ȘI PETREȘTI. Urmeaza sa fie emis avizul INSP, dupa aceea Comitetul Județean pentru Situatii de Urgența Dambovița va emite HOTARARE privind propunerea instituirii carantinei zonale in aceste șase localitați, imediat…

GAEȘTI, GURA OCNIȚEI, TARTAȘEȘTI,VIȘINEȘTI, MATASARU ȘI PETREȘTI

Polițiștii de la rutiera au depistat in localitațile Gaești și Baleni-Sarbi, doi barbați de 18 și 38 de ani, in timp ce conduceau un autoturism și o autoutilitara fara a poseda permis de conducere.Un alt barbat de 48 de ani, care nu deținea permis de conducere, a fost surprins de

Trofeul Festivalului "Ion Dolanescu", caștigat de Ingrid Boengiu din București , Gala decernarii premiilor la Festivalului-Concurs "Ion Dolanescu", ediția a VII-a, a avut loc pe scena, special amenajata in Piața Mihai Viteazul din municipiul Targoviște. Festivalul-Concurs "Ion Dolanescu" a debutat joi,