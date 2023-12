Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, investițiile in rețea sunt insuficiente: trebuie sa se dubleze pana in 2030, ajungand la peste 600 de miliarde de dolari pe an. Aceasta creștere este vitala pentru digitalizarea și modernizarea rețelelor electrice. Sistemul energetic global este mai divers și mai complex ca niciodata. Producția…

- Incepand din 2007 – cu exceptia lui 2011 si 2014 -, Italia a fost principalul producator de vin din lume, potrivit Organizatiei. In Franta, ”situatia diverselor vii este contrastanta”, sublinia la inceputul lui octombrie Agreste, un organism public francez de studii si statistici privind agricultura,…

- Productia de opiu din Afganistan a scazut cu 95% dupa interzicerea culturii de mac pentru opiu de catre guvernul taliban, in aprilie 2022, a constatat intr-un raport publicat duminica Biroul ONU pentru Droguri si Criminalitate (UNODC), citat de dpa si AFP.Biroul ONU este preocupat totusi de "consecintele…

- Fostul premier Florin Citu scrie vineri ca economia Romaniei s-a contractat cu 0,1% in trimestrul 1 din 2023, iar productia industriala s-a prabusit cu 5,1% in primele 8 luni din 2023 fata de 2022.”Doua informatii publicate ieri de INS care confirma probusirea economica sub guvernare socialista,…

- Creșterea prețului zaharului la nivel mondial este legata de preocuparile privind consecințele fenomenului meteorologic El Nino asupra recoltelor din Thailanda si India, doi producatori importanți, a anunțat vineri, 6 octombrie, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), relateaza…

- UPDATE 20:25 - Zelenski a discutat cu președintele azer Aliev despre „integritatea teritoriala”Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri ca a vorbit la telefon cu omologul sau azer Ilham Aliev, care a obținut recent o victorie militara in Nagorno-Karabah, și a abordat problema „integritații…

- Ministerul Afacerilor Interne doreste introducerea unor reglementari in lege prin care politistii care contribuie la mari capturi de droguri, arme sau la denuntarea unor fapte de coruptie sa poata primi bonificatii, a anuntat, miercuri, secretarul de stat in MAI, chestor general de politie Bogdan Despescu."La…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a inrautatit estimarile privind evolutia economiei romanesti in 2023 si in 2024, potrivit unui raport publicat miercuri de institutia financiara internationala. Conform celor mai recente prognoze ale BERD, PIB-ul Romaniei ar urma sa inregistreze…