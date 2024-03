Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Swift a dat startul, sambata, la o serie de șase nopți de concerte, cu toate bilete epuizate. Spectacolele, care fac parte din turneul Eras, au loc doar la Singapore, țara din Asia de Sud-Est cu care artista a incheiat un acord de exclusivitate.

- Turneul de categorie „ATP 500” de la Acapulco a ramas fara principalul favorit inca din runda inaugurala, dupa ce germanul Alexander Zverev a fost invinsa in trei seturi de compatriotul Daniel Altmaier.

- Opt pugilisti romani, patru fete si patru baieti, vor participa in perioada 3-11 martie la turneul de la Busto Arsizio (Italia). Aceasta va fi penultima competitie care ofera biletele pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Turneul de la Busto Arsizio reuneste 626 de boxeri (235 fete si 391 baieti) din…

- Tenismanul chilian Alejandro Tabilo, numarul 82 mondial, a castigat turneul ATP 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale in valoare de 661.585 de dolari americani, in finala caruia l-a invins sambata in doua seturi, 6-2, 7-5, pe japonezul Taro Daniel.Tabilo, in varsta de 26 de ani,…

- Noul guvern thailandez se pregatește sa adopte o noua legislație care interzice consumul de canabis in scop recreativ, la doar 18 luni dupa ce țara a devenit prima din Asia care a dezincriminat aceasta planta, scrie CNN.Legile relaxate au dus la dezvoltarea unei industrii profitabile a canabisului,…

- Romania se afla pe lista țarilor in care Beyonce iși va continua turneul inceput in 10 mai 2023 la Stockholm. Alte țari europene de pe lista sunt Bulgaria, Italia, Spania, Ungaria, dar vedeta va concerta și in țari ca Brazilia, Singapore, Thailanda, Coreea de Sud.Datele exacte și orașele in care vor…

- Cantareata americana Taylor Swift a stabilit un nou record: turneul ei mondial, Eras Tour, a obtinut incasari estimate la 1,04 miliarde de dolari din vanzarile de bilete primul turneu din istorie care depaseste pragul de 1 miliard de dolari intr un singur an , potrivit datelor publicate de revista muzicala…

