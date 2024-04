Șeful companiei naționale de energie din Ucraina a cerut țarilor UE sa ajute la protejarea instalațiilor sale de depozitare a gazelor naturale de un recent val de atacuri rusești. „Este in interesul UE sa protejeze instalațiile de depozitare, transport și producție”, avand in vedere ca infrastructura de gaze a Ucrainei este „bine integrata” in sistemul […] The post Șantaj energetic? Ucraina vrea ca Europa sa-i pazeasca depozitele de gaze first appeared on Ziarul National .