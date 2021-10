Mustul, ideal pentru întărirea sistemului imunitar Incepand de la scaderea colesterolului și pana la intarirea sistemului imunitar, ai o mulțime de motive sa consumi dupa masa un pahar din bautura sezonului, mustul, mai ales ca este saraca in alcool și bogata in probiotice. Creste imunitatea Fortifica sistemul imunitar – mustul este bogat in antioxidanți și minerale de preț, are totodata proprietați antibacteriene, dar și antivirale. Așadar, mustul este un ingredient ideal pentru intarirea sistemului imunitar la venirea sezonului rece, perioada in care infecțiile virale și bacteriene sunt in floare. Mustul din struguri este diuretic și este excelent… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vitaminele care țin departe racelile, gripele si virozele: Ce se recomanda intarirea sistemului imunitar Vitaminele care țin departe racelile, gripele si virozele: Ce se recomanda intarirea sistemului imunitar Mihaela Bilic recomanda intarirea sistemului imunitar pentru a ne proteja in sezonul rece,…

- Un nou studiu al New York Digital Investment Group (NYDIG) arata consumul de energie al Bitcoin ca va ramane sub 0,5% din totalul global in urmatorul deceniu. NYDIG și-a publicat luna aceasta lucrarea de cercetare „Bitcoin Net Zero” , constatand consumul de energie al bitcoin și emisiile de…

- Un videoclip postat de o bloggerița, cunoscuta pentru opiniile ei extrem de vehemente impotriva vaccinurilor, a devenit viral in mediul online, iar internauții au fost ingroziți de ceea ce au vazut. In imagini apare o femeie care, ajunsa intr-un supermarket, incepe sa linga lucruri la intamplare, spunand…

- Pe fondul imens al Ethereum London , CEO-ul Pantera Capital, Dan Morehead, a prezis ca actualizarea viitoare ar ajuta probabil Ether ( ETH ) sa depașeasca Bitcoin ( BTC ) ca cea mai mare criptomoneda. Ca o criptomoneda mai noua, Ether are mai mult potențial decat bitcoin, a declarat Morehead…

- Se pare ca acel sandwich maker s-ar putea sa va fie mai util decat credeați, mai ales dimineața. Consumul unui mic dejun bogat va poate ajuta sa ardeți dublul cantitații de calorii, decat daca mancați o masa mai consistenta la cina. Aceasta ar putea fi secretul pierderii in greutate, menținand in același…

- Folosite cu cateva mii de ani in urma pentru vindecarea bolilor, uleiurile esențiale au fost cele care au adus multiple beneficii celor care aveau nevoie de ajutor pentru tratarea diverselor afecțiuni. Mai mult, au fost utilizate cu succes in cadrul organizarii unor ceremonii religioase sau pentru pastrarea…

- Cafeaua este o prelungire a sinelui pentru multi oameni care nu isi pot imagina dimineata fara o cafea sau mai multe. Cercetatorii vin cu vesti bune pentru iubitorii de cafea: una sau mai multe cesti pot scadea cu circa 10% riscul de a face COVID-19. Nutritia joaca un rol important in intarirea…

- Consumul intern de energie al tarii va creste in acest an cu 2% comparativ cu 2020, la 32,125 milioane tep, consumul populatiei urmand sa se majoreze cu 0,1%, la 7,84 milioane tep, conform estimarilor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP). Cererea in economie va fi mai mare cu 3,1% si…