Stiri pe aceeasi tema

- Data limita pentru depunerea ofertelor pentru contractul de proiectare și execuția a subsecțiunii 3C1 (Suplacu de Barcau – Chiribiș) din autostrada Brașov – Targu Mureș – Cluj – Oradea a avut loc astazi, 15 martie 2021. S-au inscris patru agenți economici: Asocierea Construcții Erbașu (lider de asociere)…

- Politistii din Sannicolau Mare s-au sesizat din oficiu, sambata seara, cu privire la faptul ca intr-un imobil din localitatea Comlosu Mare ar avea loc un eveniment privat, incalcandu-se astfel prevederile legale privind prevenirea pandemiei. La fata locului, politistii au constatat faptul…

- Directorul general al SC Transport Local SA Targu Mures, Tatar Bela, a acuzat, joi, Jandarmeria si Politia ca nu au aplicat nicio sanctiune dupa ce in jur de 30 de membri de sindicat au declansat o greva spontana, desi Legea nr. 55/2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Clubul de fotbal Olympique Marseille nu este de vanzare, a declarat marti directorul general al gruparii, Hugues Ouvrard, scrie France Football. Conform sursei, Ouvrard a comunicat acest lucru si asociatiilor de suporteri. ''Clubul nu este de vanzare, nu am primit niciodata vreo oferta, nici…

- Biroul permanent a aprobat ca proiectul de lege pentru digitalizarea Senatului sa fie votat in plenul de luni al Parlamentului. Senatoarea PNL Alina Gorghiu a spune ca proiectul de lege este primul obiectiv realizat in noul mandat. „Dragilor, am reusit!!! Digitalizam Senatul! Nici prin cap nu mi-ar…

- Primaria Municipiului Targu Mureș lanseaza in consultare publica proiectul noii organigrame a municipalitații.Astfel, cetațenii sunt invitați sa trimita sugestii și propuneri cu privire la proiectul noii organigrame in termen de 45 de zile, la adresa de e-mail: [email protected] pana in data…

- O fundatie din Targu Mures a infiintat o platforma online care urmeaza sa reuneasca toate initiativele de dezvoltare a infrastructurii de ciclism si a celei pietonale si de reducere a traficului rutier, sloganul MuresMobil fiind "Sa imblanzim impreuna traficul din Targu Mures!". "MuresMobil.ro, cea…

- Noul inspector general al judetului Galati, Selena Costea, a trimis o adresa cadrelor didactice prin care le invita sa participe la proiectul online „Numerologia - o 9 legatura intre dascal si elev”. Adresa are antetul inspectoratului scolar, iar proiectul este initiat de o asociatie a numerologilor.