Mureș: Biciclist accidentat mortal de un tren Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Feroviare Mureș au fost sesizați sambata, 3 februarie, in jurul orei 18.00, pentru a interveni la un accident produs intre halta CF Periș și halta CF Petelea, la kilometrul 257+100 de metri. "La fața locului, polițiștii au identificat trupul unui barbat de 38 de ani, din comuna Petelea, prezentand … Post-ul Mureș: Biciclist accidentat mortal… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

