- Pe data de 6 ianuarie 2021, imaginile cu protestari mascati care luau cu asalt Capitoliul fiindca nu acceptau victoria in alegerile din toamna anterioara a democratului Joe Biden au facut inconjurul lumii si au dovedit inca o data ca teoriile conspiratiei propagate de fostul presedinte Donald Trump,…

- Alegerile primare republicane de marti din New Hampshire, desi doar al doilea scrutin de pe calendarul electoral al Partidului Republican in vederea desemnarii candidatului la prezidentialele din noiembrie, nu duc lipsa de suspans. In timp ce va oferi o oportunitate pentru favoritul Donald Trump de…

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care a intrat in alegerile primare republicane ca fiind cea mai mare amenintare pentru Donald Trump in calea nominalizarii pentru prezidentialele din noiembrie, a anuntat duminica, inainte cu doua zile de scrutinul din New Hampshire, ca pune capat cursei sale pentru…

- BREAKING! Ron DeSantis se retrage și ii lasa drumul liber lui Donald Trump pentru Casa AlbaGuvernatorul Floridei, Ron DeSantis, vazut candva ca fiind cel mai formidabil adversar al lui Donald Trump in alegerile primare republicane pentru președinție, și-a suspendat duminica cursa și l-a susținut…

- In ciuda acestui progres, ea se afla totuși cu mult in urma fostului președinte, in lupta pentru obținerea nominalizarii republicane, in vederea finalei prezidențiale cu Joe Biden din noiembrie, arata sondajele citate de Washington Post. Un sondaj de opinie realizat in randul alegatorilor republicani…

- La trei ani de la asaltul asupra Capitoliului, fostul presedinte a avut doua adunari in acest mic stat din Midwest, care isi organizeaza luni, 15 ianuarie, adunarile electorale si lanseaza astfel alegerile primare republicane din 2024.Miliardarul republican, care viseaza sa fie reales in noiembrie…

- Curtea Suprema din Michigan a emis miercuri o hotarare care respinge cererea de descalificare a fostului președinte american Donald Trump pentru candidatura la Casa Alba in alegerile prezidențiale din 2024. Hotararea vine in contrast cu decizia recenta a Curții Supreme din Colorado, care l-a descalificat…

- Donald Trump l-ar invinge pe Joe Biden la alegerile prezidențiale din SUA, conform datelor unui sondaj de opinie comandat de CNN. In acest moment, Donald Trump se afla cu patru procente inaintea lui Biden: astfel, Trump ar obține 49% din voturi, in vreme ce actualul președinte al SUA, Joe Biden, ar…