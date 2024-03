Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a caștigat sambata o serie de primare prezidențiale republicane, in Missouri, Michigan și Idaho, apropiindu-se tot mai mult de momentul nominalizarii sale la alegerile din noiembrie, cand se va lupta pentru un nou mandat, cel mai probabil, cu Joe Biden, conform BBC.

- Donald Trump a castigat sambata alegerile interne ale Partidului Republican in doua noi state americane, Missouri si Michigan, potrivit presei, apropiindu-se tot mai mult de nominalizarea pentru prezidentialele din noiembrie, noteaza AFP.

- Grabit sa ajunga la un duel cu Joe Biden, Donald Trump a invins-o drastic pe contracandidata sa Nikki Haley și in alegerile primare din Carolina de Sud, un nou pas catre caștigarea candidaturii republicane la prezidențialele de anul acesta. Infrangerea dnei Nikki Haley este cu atat mai semnificativa,…

- Donald Trump obține victoria in alegerile primare republicane din Carolina de Sud, depașind-o pe rivala Nikki Haley. The post ALEGERI 2024 Trump a caștigat alegerile primare din Carolina de Sud. first appeared on Informatia Zilei .

- Donald Trump a caștigat alegerile primare republicane din Carolina de Sud. Victoria obținuta chiar in statul de origine al contracandidatei sale ii consolideaza poziția lui Trump. Totuși, rivala Nikki Haley susține ca „nu renunța la lupta”.

- Fostul președinte SUA Donald Trump a castigat, marti seara, alegerile primare din interiorul Partidului Republican din statul New Hampshire in fata rivalei sale Nikki Haley, și astfel și-a marit șansele de a deveni nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Nikki…

- Fostul președinte Donald Trump a caștigat cu ușurința alegerile primare din New Hampshire de marți, potrivit AP News . El a preluat comanda in cursa pentru nominalizarea republicana la președinție. O revanșa in noiembrie impotriva președintelui Joe Biden pare inevitabila. Rezultatul a fost un eșec pentru…

- Donald Trump a castigat alegerile primare republicane din Iowa. Fostul presedinte american si-a devansat cu mult rivalii dupa doar jumatate de ora de dezbateri ale republicanilor adunati in centrele electorale. Intr-un discurs in fata sustinatorilor sai,