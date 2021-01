Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Glasgow Rangers, cu mijlocasul roman Ianis Hagi pe teren din minutul 46, s-a impus cu scorul de 1-0 in fata "eternei rivale" Celtic Glasgow si a facut astfel un pas important spre castigarea primului sau titlu de campioana a Scotiei dupa o pauza de un deceniu. Rangers a marcat unicul…

- Formatia Glasgow Rangers, cu Ianis Hagi pe teren o repriza, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Celtic Glasgow, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Scotiei, anunța news.ro. In minutul 62, de la Celtic a fost eliminat Bitton. Citește și: BREAKING…

- Glasgow Rangers s-a distanțat la 19 puncte în fruntea clasamentului, dupa ce a câștigat în fața rivalei Celtic Glasgow, scor 1-0, în etapa a 22-a din campionatul Scoției.Ianis Hagi a intrat pe teren în repriza secunda și a fost aproape de gol în minutul 50.…

- Glasgow Rangers a câștigat la limita, scor 1-0, meciul disputat în campionatul Scoției contra celor de la Hibernian. Unicul gol i-a aparținut lui Ianis Hagi. Titular, Ianis a marcat în minutul 33. Internaționalul român a fost înlocuit în minutul 76 cu Arfeld.Duelul…

- Ianis Hagi a marcat golul victoriei pentru Glasgow Rangers in campionatul Scotiei, in meciul castigat, scor 1-0, cu Hibernian, din etapa a XX-a. Hagi, care a fost titular, a marcat in minutul 33, scrie news.ro. El a fost inlocuit in minutul 67 cu Arfeld. ”Rapid ca un fulger!”, au spus…

- Clubul scotian Glasgow Rangers, la care evolueaza fotbalistul roman Ianis Hagi, i-a suspendat pe jucatorii Jordan Jones si George Edmundson. Motivul este ca au incalcat protocolul anti-Covid-19 si au participat la o petrecere in afara domiciliilor lor. Jones si Edmundson au intrat in izolare pentru…

- Formatia Slavia Praga, la care joaca Nicolae Stanciu, a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Bayer Leverkusen, intr-un meci din grupele Ligii Europa, in care fotbalistul roman Nicolae Stanciu a ratat un penalti, dar a si reusit o pasa de gol, potrivit news.ro.Stanciu,…

- Celtic Glasgow și Glasgow Rangers se vor intalni, sambata, de la ora 14:30 in Old Firm, cel mai vechi derby din istoria fotbalului. Primul meci oficial intre cele doua mari rivale a avut loc in 1890! Ianis Hagi (21de ani) are șanse mari sa fie titular la oaspeți. Pentru mijlocașul roman, ar putea fi…