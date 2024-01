Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu a devenit din nou lider in campionatul din Grecia, dupa ce PAOK a obtinut o victorie categorica. Trupa antrenorului roman a invins-o pe penultima clasata, PAS Giannina, cu scorul de 4-0. PAOK a acumulat 41 de puncte, la egalitate cu Panathinaikos, dupa 18 runde disputate. Trupa lui Razvan…

- PAOK, echipa condusa de Razvan Lucescu, a caștigat duminica partida cu Giannina, in etapa a 18-a din Super League. AEK și Panathinaikos au remizat, 2-2, in aceași etapa, facilitand trecerea lui PAOK pe poziția de lider in campionatul din Grecia.Misiune facila pentru Razvan Lucescu, care a intalnit…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a pierdut duminica, in deplasare, scor 1-2, derby-ul orasului Salonic disputat impotriva formatiei Aris, in etapa a 17-a din Grecia.Dupa o prima repriza fara gol primit, Aris a lovit in startul partii secunde, cand a inscris…

- PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu (54 de ani), a invins OFI Crete, scor 4-0, in runda #16 a primei ligi din Grecia. Razvan Lucescu a inceput cum nu se putea mai bine anul 2024: a obținut o victorie spectaculoasa și a incheiat etapa pe primul loc, cu 38 de puncte, unul in plus fața de Panathinaikos.…

- Razvan Lucescu este personajul principal din fotbalul Eladei. Tehnicianul roman aflat pe banca lui PAOK Salonic este cel mai en vogue antrenor din prima divizie elena, dupa ce a calificat echipa fara infrangere in optimile de finala ale Conference League, este aproape de accesul in sferturile de finala…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a invins joi seara, in deplasare, scor 6-0, formatia Kifisia, in etapa a 15-a din Stoiximan Super League. PAOK este lider in Grecia.Giannis Konstantelias a deschis scorul pentru PAOK in deplasarea de la Kifisia, in minutul…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu (54 de ani), a urcat pe primul loc dupa ultima victorie, scor 4-1, cu Asteras Tripolis, in prima liga din Grecia. Echipa lui Razvan Lucescu avea nevoie de o victorie pe terenul celor de la Asteras Tripolis și de o infrangere a lui Panathinaikos in deplasarea…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, s-a impus duminica, in etapa a zecea a campionatului din Grecia, in deplasarea de la Olympiakos Atena, scor 2-4 (0-1), informeaza Mediafax.Elevii lui Lucescu au condus la pauza, cu golul marcat de Zivkovic, in minutul 39, și au dus apoi scorul la…