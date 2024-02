Stiri pe aceeasi tema

- Echipa PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a ratat, miercuri, calificarea in finala Cupei Greciei, fiind eliminata in semifinale de Panathinaikos, la lovituri de departajare. In tur, in data de 14 februarie, scorul a fost 1-0 pentru Panathinaikos. Miercuri seara, in returul de pe terenul formatiei…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Panathinaikos.Elevii lui Razvan Lucescu au marcat in minutul 40, prin Koulierakis, dar golul a fost anulat dupa consultarea VAR. Totusi PAOK a reusit sa deschida…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri, cu scorul de 4-0, echipa Panserraikos, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Greciei.Golurile au fost marcate de Nasberg ‘8, Sastre ’22, Antonio ’69 si Zivkovic ’78, potrivit news.ro. PAOK va disputa returul…

- Razvan Lucescu a devenit din nou lider in campionatul din Grecia, dupa ce PAOK a obtinut o victorie categorica. Trupa antrenorului roman a invins-o pe penultima clasata, PAS Giannina, cu scorul de 4-0. PAOK a acumulat 41 de puncte, la egalitate cu Panathinaikos, dupa 18 runde disputate. Trupa lui Razvan…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a pierdut duminica, in deplasare, scor 1-2, derby-ul orasului Salonic disputat impotriva formatiei Aris, in etapa a 17-a din Grecia.Dupa o prima repriza fara gol primit, Aris a lovit in startul partii secunde, cand a inscris…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a invins joi seara, in deplasare, scor 6-0, formatia Kifisia, in etapa a 15-a din Stoiximan Super League. PAOK este lider in Grecia.Giannis Konstantelias a deschis scorul pentru PAOK in deplasarea de la Kifisia, in minutul…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a incheiat cu victorie faza grupelor Conference League, joi seara, scor 4-2 cu HJK Helsinki. PAOK este calificata in optimile de finala.Pentru echipa lui Lucescu au marcat Ozdoev ’37, Konstantelias ’47, Toivio ’53 (autogol) si Murg ’85. HJK a inscris…

- Formația antreata de Razvan Lucescu, PAOK Salonic, a reușit o noua victorie in Super Liga Greciei, scor 3-0 pe teren propriu cu Lamia și a urcat pe poziția secunda, la doar doua puncte de liderul Panathinaikos.