- La exact cinci ani de la aparitia primului volum ”Destine ca-n filme” , Iuliana Marciuc si Oana Georgescu au lansat o noua editie a cartii cu acelasi nume. La evenimentul gazduit in curtea televiziunii naționale au venit și partenerul de viața al vedetei de televiziune dar și fiul celor doi.In... The…

- Este o zi importanta in viața Iulianei Marciuc, chiar astazi! Vedeta iși sarbatorește ziua de naștere, motiv pentru care va fi alaturi de familie. Cum arata David, fiul ei și al lui Adrian Enache, la varsta de 15 ani!

- Iuliana Marciuc și Adrian Enache sunt impreuna de 25 de ani, au trecut prin multe impreuna, și-au asumat relația tarziu, deși nici nu s-au ascuns prea tare, dar pare ca s-au intalnit ca sa fie un cuplu pana la adanci batraneți.

- Iuliana Marciuc (52 ani) si Adrian Enache (54 ani) se iubesc de 25 de ani. Dragostea lor s-a dovedit a nu fi doar un foc aprins de paie. Acum la ceas aniversar, ei se lauda cu tortul delicios, pe care troneaza numarul anilor in care s-au adorat, noteaza click.ro. Gazda emisiunii “Destine ca-n filme”,…

- Autoritațile locale din Coreea de Sud au gasit soluția pentru creșterea populației: platesc de zeci de ani de zile brokeri de casatorii și celibatari trecuți de o anumita varsta pentru a gasi femei din afara țarii cu care sa fie intemeiate familii.

- Cea mai mare mandrie a solistului Adrian Enache, de altfel, ca a oricarui parinte, sunt copii sai. David, baiatul pe care il are impreuna cu Iuliana Marciuc a crescut și a devenit un adolescent in toata regula. Este varsta la care ar trebui sa se orienteze spre ce vrea sa faca, mai departe, in viața…

- Iuliana Marciuc, prezentatoarea și producatoarea emsiunii ”Destine ca-n filme” de la TVR 2, pare ca traiește cea mai prolifica perioada din viața ei. Proiectele profesionale nu au stagnat, iar pandemia i-a adus cel mai bun lucru: familia s-a consolidat, avand in vedere ca ea și Adrian Enache, n-au mai…

- Momente mai rar întâlnite pe un teren de fotbal: doi coechipieri au fost cu greu desparțiți, aceștia fiind la un pas de a se bate. S-a întâmplat înainte de pauza meciului dintre Tottenham și Everton, iar cei implicați în eveniment sunt Hugo Lloris și Heung-Min Son.Imediat…