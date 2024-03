Xtra Night Show. Cum l-a cunoscut Iuliana Marciuc pe Adrian Enache. Incredibila poveste de iubire dintre cei doi: "L-am admirat..." / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Interpreta Magali Lucie este invitata miercuri, 6 martie 2024, incepand cu ora 18:00, la o noua poveste muzicala „intre tradiție și inovație", acțiune online organizata de Alianța Franceza din Suceava. Pentru a participa la evenimentul online dedicat promovarii cantecului francez și ...

- DESTAINUIRI… Am sarbatorit Dragobetele, sarbatoarea romaneasca a iubirii, iar, in numele acestui sentiment covarsitor, huseanca Mirela Balan, sotia indragitului profesor Mihai Balan, decedat fulgerator anul trecut, a facut dezvaluiri despre povestea lor de iubire. Amintirile acestei intalniri cu destinul…

- Imaginea surprinde un moment emoționant provocat de reintalnirea dintre o bacauanca și cainele sau. Totul a inceput cu un apel la Poliția Locala referitor la o haita de caini care ar ataca trecatorii pe Strada Neagoe Voda. Echipa de intervenție s-a mobilizat rapid, dar, spre surprinderea lor, nu au…

- Iuliana Marciuc este om de televiziune și realizator TV cu o cariera impresionanta de peste 30 de ani. Grație vieții sale personale, poveștii de iubire cu Adrian Enache, vedeta a ajuns pe multe ori pe prima pagina a ziarelor. Iuliana Marciuc este una dintre personalitațile remarcabile ale peisajului…

- Daniel Onoriu vine cu o prima reacție, in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa acuzațiile pe care inca soția sa, Isabela, i le aduce. Femeia susține ca e harțuita zi de zi de barbat, prin postarile pe care le face pe rețelele de socializare. Invitata in direct la Xtra Night Show, Isabela a clarificat…

- Catinca Roman și-a spus parerea despre casnicia pe care sora ei a avut-o cu Marius Elisei. Sora Oanei Roman considera ca un barbat potrivit pentru aceasta a fost Cornel Pasat, cel cu care a pastrat o legatura frumoasa și dupa desparțire.Invitata in emsiunea „Xtra Night Show”, Catinca Roman a vorbit…

- Dragostea ne face sa visam, sa cantam și sa scriem povești. In aceasta iarna, cele mai frumoase intamplari sunt spuse de Irina Rimes, in jurul focului, in limba franceza. țese cu delicatețe o poveste de dragoste in mijlocul peisajelor reci, unde promisiunile par a fi inghețate in imbrațișarea iernii.…

- Familia jandarmului prins cu droguri de mare risc are ce povesti la masa de Craciun: tatal, fost polițist, este judecat pentru infracțiuni la regimul silvic, sora este condamnata definitiv pentru mușamalizarea unui accident de circulație, iar cumnatul polițist parasit MAI dupa ce a fost condamnat in…