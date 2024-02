Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Bordea nu are parte chiar de cea mai buna perioada din viața lui. Dupa divorțul de fosta sa partenera, in urma cu trei zile, cunoscutul comediant a anunțat decesul mamei sale. Iata ce vis a avut Catalin Bordea, in urma cu puțin timp!

- S-a nascut in Republica Moldova, dar ani mai tarziu avea sa vina in Romania și unde este cunoscuta drept hairstylist-ul vedetelor. Olga Barcari spune ca și-a dorit o cariera in acest domeniu, dar la 17 ani avea alte planuri și visa sa ajunga la Conservator.

- Dupa ce, in urma cu o luna s-a zvonit ca ar fi mai mult intre ei decat o simpla prietenie, Olga Barcari a decis sa faca lumina cu privire la acest aspect. Cei doi se cunosc, iar ea recunoaște ca sunt apropiați, dar ca nu au ajuns in punctul in care sa formeze un cuplu.

- Culița Sterp se poate declara un barbat norocos. pe langa cariera profesionala de succes pe care o are, artistul traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de logodnica lui, Daniela. Iata cum a inceput, de fapt, cunoașterea dintre cantareț și viitoarea lui soție!

- Catalin Bordea a vorbit despre relația pe care o are cu Olga Barcari, o hairstylista renumite printre vedete, dupa ce in ultimele zile s-a zvonit, in mediul online ca ar fi noua lui iubita. Actorul susține ca o cunoaște pe frumoasa bruneta de ani de zile, insa nu au o relație amoroasa, fiind doar prieteni.Comediantul…

- Marcel Pavel, figura emblematica a muzicii romanești, a starnit mereu interesul publicului nu doar prin vocea sa puternica, ci și prin viața sa personala discreta. De-a lungul unei cariere impresionante, care se intinde pe peste trei decenii, artistul a pastrat un mister in jurul etniei sale, refuzand…

- Cristina Cioran a vorbit despre compromisurile pe care le-a facut in timpul carierei. Fosta prezentatoare a recunoscut ca nu a fot nevoie sa renunțe la ceva pentru a ajunge cat mai sus pe plan profesional, insa, in ceea ce privește viața personala, a fost nevoita sa faca anumite sacrificii.