- Keo este unul dintre cei mai apreciati artiști din Romania. Artistul a terminat studiile in Elveția, insa, in urma cu mulți ani a ales sa se lanseze in Romania și nu in strainatate, deși avea succes și peste hotare. Fostul iubit al Andreei Balan a explicat cine a contribuit la decizia de a face cariera…

- Claudia Patrașcanu este una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania. A trecut prin multe greutați in ultimul timp, dar a reușit sa treaca peste toate. Nici inceputurile carierei sale nu au fost mai ușoare, fiind nevoita sa faca multe sacrificii pentru a merge mai departe. Claudia Patrașcanu, despre…

- Catalin Bordea trece prin momente grele dupa moartea mamei sale. Evenimentul tragic a avut loc in urmi cu o luna, dar durerea pe care o resimte este extrem de mare. La scurt timp dupa inmormantare, comediantul a urcat pe scena, in fața publicului.

- Gabi Badalau este mereu in spatele Biancai Dragușanu! Noi avem dovada in acest sens, deoarece paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare și de senzație. Afaceristul nu o scapa din ochi pe iubita lui! Iata ce imagini…

- Dupa ce s-a zvonit ca intre ei ar fi mai mult decat o simpla prietenie, Olga Barcari a decis sa spuna lucrurilor pe nume și a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Xtra night Show, despre relația pe care o are cu cunscoutul comediant de la noi. Iata ce spune…

- Andra este cantareața favorita a multora dintre noi, dar are și ea, la randul sau, artiștii sai preferați. Unul dintre aceștia este Nikos Vertis, care, cu ocazia unui concert in Romania, i-a transmis cantareței cateva cuvinte extrem de frumoase. In timpul concertului, Nikos Vertis s-a oprit și i-a dedicat…

- S-a nascut in Republica Moldova, dar ani mai tarziu avea sa vina in Romania și unde este cunoscuta drept hairstylist-ul vedetelor. Olga Barcari spune ca și-a dorit o cariera in acest domeniu, dar la 17 ani avea alte planuri și visa sa ajunga la Conservator.