- Catalin Bordea a vorbit despre bolizii de lux pe care ii conduce in timpul unui numar de stand-up la iUmor. Comediantul a scos din buzunar o suma impresionanta de bani pentru cele doua mașini pe care le deține.

- Dupa ce s-a zvonit ca intre ei ar fi mai mult decat o simpla prietenie, Olga Barcari a decis sa spuna lucrurilor pe nume și a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Xtra night Show, despre relația pe care o are cu cunscoutul comediant de la noi. Iata ce spune…

- Catalin Bordea trece prin clipe cumplite, dupa ce mama lui a murit. Mihaela Bordea a pierdut lupta cu o boala crunta la varsta de 55 de ani, lasand in urma ei o familie indurerata și un fiu care ii simte lipsa enorm.

- Catalin Bordea nu are parte chiar de cea mai buna perioada din viața lui. Dupa divorțul de fosta sa partenera, in urma cu trei zile, cunoscutul comediant a anunțat decesul mamei sale. Iata ce vis a avut Catalin Bordea, in urma cu puțin timp!

- Catalin Bordea nu trece chiar prin cea mai buna perioada din viața lui. Dupa divorțul de fosta sa partenera, cunscoin urma cu trei zile, cunoscutul comediant a anunțat decesul mamei sale. Iata ce mesaj a postat Catalin Bordea, in urma cu puțin timp, pe pagina sa de Instagram, dar și ce se intampla cu…

- Ciclistul Dennis Rohan (33 de ani) a fost eliberat pe cauțiune dupa ce a fost arestat sub acuzația de ucidere din culpa. Aflat la volanul unei dubițe, Rohan și-a lovit soția, pe Melissa Hoskins, provocand moartea acesteia. Intre timp, in Australia au aparut detalii șocante despre acest caz. Pe 31 decembrie,…