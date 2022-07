Stiri pe aceeasi tema

- Produsele vandute sub marca proprie de catre Amazon.com au inregistrat performanțe slabe, potrivit unor persoane din companie, citate de Wall Street Journal.Compania a discutat posibilitatea de a renunta in totalitate la afacerea sub marca privata, pentru a reduce presiunea legata de reglementari,…

- Companiile aeriene din Europa iși anuleaza zborurile pe banda rulanta, invocand lipsa de personal, iar nemulțumirile pasagerilor cresc pe zi ce trece.Brussels Airlines a anunțat ca va anula 700 dintre zborurile programate vara aceasta, adica aproximativ 6% din numarul total, pentru a reduce…

- Trezoreria SUA a anuntat, miercuri, transferul unei transe de 1,3 miliarde de dolari in ajutor economic catre Ucraina, ca parte a unui sprijin initial de 7,5 miliarde de dolari promis Kievului de guvernul Biden in mai, informeaza AFP."Cu aceasta asistenta economica, ne reafirmam angajamentul…

- Presedintele argentinian a pledat luni pentru proiectul sau privind introducerea unei taxe pentru ''beneficii neasteptate'' trase de pe urma razboiului din Ucraina, data fiind cresterea accentuata a preturilor in unele sectoare, printre care cel agroalimentar, crestere vazuta ca o "imoralitate" in…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a apreciat luni "credibile" informatiile potrivit carora Rusia "fura" exporturile de cereale ucrainene, blocate din cauza conflictului, "pentru a le vinde in propriul profit", noteaza AFP."Totul este deliberat", a spus el in cursul unei conferinte…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu, afirma ca, de la 1 ianuarie anul viitor, pensiile vor fi majorate ”conform legii”. El mentioneaza ca legea in acest sens trebuie respectata si, intrebat daca este posibila o crestere a pensiilor in cursul acestui an, raspunde ca nu s-a discutat acest aspect in coalitie.”Nu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat luni, 9 mai, inițiativa unui nou proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, ținandu-se cont de decizia CCR de saptamana trecuta. Un proiect a fost depus și de catre USR.”In primul rand sa dea explicatii cei care au…

- Guvernul elvețian a anunțat ca se pregatește pentru o posibila penurie „severa" de electricitate si gaze naturale, motiv pentru care a decis inființarea unui grup de intervenție in caz de criza in sectorul gazelor și un sistem de monitorizare pentru detectarea timpurie a unei penurii iminente de…